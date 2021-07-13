تامر حسني يحتفل بنجاح "مش أنا".. كم بلغت الإيرادات؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الفنان المصري تامر حسني عن الإيرادات التي حققها فيلمه الجديد "مش أنا" في مصر وباقي الدول العربية.

وأعرب تامر حسني، على حسابه على موقع "أنستقرام"، عن سعادته بتخطي فيلم "مش أنا" حاجز الـ100 مليون، قائلا: "الحمد لله الأسبوع الثاني يحقق أيضاً المركز الأول في مصر وجميع الدول العربية بمجموع إيرادات يعادل ١١١ مليون جنيه مصري رغم تقليل شاشات عرضه منذ يومين لإتاحة الفرص لأفلام أخرى (كل التوفيق لزملائي)".

وأضاف حسني قائلًا: "ورغم إصداره مع نسبة إشغال ٥٠% التي أصبحت ٧٠%؜ منذ يومين، وجميعها مؤشرات صحية للفيلم وللصناعة بشكل عام، كل الفخر والشرف لما حققه فيلم مش أنا بفضل الله ومجهود زملائي الفنانين وجميع صناع العمل شكراً للمهندس محمد ناقرو الموزع الدولي والعالمي للأفلام العربية إشادتك شرف كبير ليا".

وتدور قصة فيلم "مش أنا" حول الشاب "حسن" الذي يجسد دوره الفنان تامر حسني، وهو مصاب بمرض نفسي ودائم التواجد مع والدته الفنانة سوسن بدر لأنها أيضا مريضة.

الفيلم بطولة تامر حسني وحلا شيحا وسوسن بدر وماجد الكدواني وحجاج عبدالعظيم وشيرين وفايز المالكي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم محمد عبدالرحمن، والعمل من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.



