إلهام الفضالة تُحيّر جمهورها.. هل تزوجت شهاب جوهر؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تفاجأ جمهور الممثلة الكويتية إلهام الفضالة بشائعة زواجها من شهاب جوهر من بعد مشاركتهما معاً خلال شهر رمضان في مسلسل "أمينة حاف".

وكانت الإعلامية مي العيدان أول من نشر الخبر عبر حسابها الشخصي بتطبيق "أنستقرام"، ومن بعدها ردت على تساؤلات الجمهور وشكهم بأن الموضوع مجرد إشاعة.

وردت "العيدان" على التكذيبات التي طالتها من خلال نشرها لرسالة التهنئة التي أرسلتها مي لإلهام عبر الواتس آب، لتشكرها إلهام الفضالة على التهنئة.

وعن استفسارات الجمهور بأن كل من إلهام وشهاب متزوجان قالت العيدان إن كليهما مطلقان، فيما نفت بأن يكون خبر الزواج مجرد دور في مسلسل جديد بل أن زواجهما حقيقي.





بدورها لم تنشر إلهام الفضالة أي خبر على حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي سواء بنفي خبر زواجها أو تأكيده.

عمل فني مشترك

يذكر أن إلهام الفضالة كانت قد شاركت مع شهاب جوهر في المسلسل الخليجي الكويتي "أمينة حاف".

وأدت الممثلة إلهام شخصية الزوجة الرابعة واسمها أمينة، وكانت تعاني من مشاكل كبيرة في حياتها جعلتها تبحث عن التغيير وتتزوج رجل متزوج لتدخل في كثير من الصراعات مع زوجاته الثلاث، برغبةٍ منها للمزيد من الأكشن والأحداث في حياتها بعد أن كانت ممُلة ومليئة بالظلم والفقر من زوجها الأول والذي كانت قد أنهت حياته بعد أن علمت أنه يملك الكثير من الأموال إلا أنه أخفاها عنها وعن ابنتهما الوحيدة.



