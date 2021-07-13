شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يحيى حفلًا غنائيًا بالإسكندرية 24 يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان مدحت صالح يوم السبت 24 يوليو فى الساعة الثامنة والنصف مساء، حفلاً موسيقيًا على مسرح القاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو عمرو سليم، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولى التاسع عشر الذى ينظمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية، بداية من الثامن من يوليو وحتى السابع من أغسطس 2021 .

كان مدحت صالح قد طرح أغنية "قوية يا مصر" بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، رؤية فنية لكريم عرفة ومصطفى خضر، كلمات الشاعر هانى عبد الكريم، ألحان غريب، توزيع موسيقى طارق عبد الجابر.

تقول كلمات الأغنية: "قوية يا مصر ورافعة راسك للسما، كل ما تبان قوتك بنقوى بيكى كلنا، وحتى التاريخ يشهد 7000 سنة المصرى حامى للوطن"، وفى إشارة للإنجازات التي تمت على أرض الواقع تقول كلمات الأغنية: "شوف كنا فين وبقينا فين بالإنجازات مش بالكلام".

وانتهى مدحت صالح، من تسجيل أغانى ألبومه الجديد بالكامل، الذى يتضمن أغانى "قربلى"، من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، ، "شوف يا معلم" من كلمات محمد مصطفى، ألحان محمود أنور، "أحلى الناس" من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، "بالمختصر المفيد"، من كلمات محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم.