جوري بكر تشارك في "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعاقدت الممثلة الشابة جوري بكر، على المشاركة في فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة الفنان حسن الرداد، والذي من المقرر استئناف تصويره هذا الأسبوع.

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير، ويشارك في بطولته مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبدالوهاب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وانطلق تصوير أول مشاهد الفيلم شهر مارس الماضي.

يُذكر أن جوري بكر انطلقت في عالم التمثيل العام الماضي بعد سنوات من عملها في تقديم البرامج، إذ قدمت أول أدوارها في مسلسل "البرنس" مع الفنان محمد رمضان، تأليف وإخراج محمد سامي، وبعدها شاركت جوري في بطولة مسلسل "ليله لأ" مع الفنانة أمينة خليل.

وكان آخر أعمالها مسلسل "لؤلؤ"، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، هدير عبدالناصر، محمد مهران، قصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام.