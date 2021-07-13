هند صبري: فخورة بوجودي ضمن قائمة ١٠١ الأكثر تأثيرا في صناعة السينما العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

أعربت الفنانة هند صبري، عن سعادتها بالتواجد كممثلة ومنتجة ضمن قائمة ١٠١ الأكثر تأثيرا في صناعة السينما العربية للسنة الثالثة على التوالي والتي يطلقها سنويا مركز السينما العربية على هامش مهرجان كان السينمائي.

وكتبت هند، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "فخورة بوجودي كممثلة ومنتجة ضمن قائمة ١٠١ الأكثر تأثيرا في صناعة السينما العربية للسنة الثالثة على التوالي والتي يطلقها سنويا مركز السينما العربية على هامش مهرجان كان السينمائي".

وتصدرت مصر القائمة بـ32 اسما في مختلف الفئات، وفي فئة المخرجين وصُنَّاع الأفلام تواجد مروان حامد ومحمد دياب وعلي العربي وعمرو سلامة وأيتن أمين وسامح علاء وأحمد عامر والمؤلف أحمد مراد، بينما ضمت فئة الممثلين النجوم يسرا وأحمد عز وأحمد مالك وكريم عبدالعزيز ومنة شلبي.

وضمت فئة المنتجين محمد حفظي من فيلم كلينك وشاهيناز العقاد من Lagoonie Film Production، وتامر مرسي وأحمد بدوي من سينرجي فيلمز، بينما تواجد في فئة الموزعين ودور العرض زيد كردي من نيوسنشري وجابي خوري ورمزي خوري من أفلام مصر العالمية، وهشام عبد الخالق من شركة الماسة، ماريان خوري ويوسف الشاذلي من زاوية، وعلاء كركوتي وماهر دياب من MAD Solutions.

وفي فئة المهرجانات السينمائية تواجد محمد حفظي مرة أخرى بصفته رئيساً لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالإضافة إلى فريق مهرجان الجونة متمثلاً في المهندس نجيب ساويرس وانتشال التميمي مدير المهرجان وأمير رمسيس المدير الفني.

وتقام الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي، في الفترة من يوم 6 يوليو حتى يوم 17 من الشهر نفسه، بمشاركة النجوم وصناع السينما من 5 قارات، وبعد مشاهدة نحو 2800 فيلما اختير منها 60 عملا يشارك من بينها 28 في برنامجه الرئيسي.