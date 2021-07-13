رسالة من سيمون لجمهورها: كونوا فنانين في كل لحظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

وجهت الفنانة سيمون، رسالة لجمهورها حول أهمية الفن وكونه أداة للإنسانية.

ونشرت سيمون، صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "الفن أداة الإنسانية لتأمل ملامحها.. بصدق.. الفن يشير إلى تحرر الإنسان في ساعات إبداعه ليعطي مذاق الحرية للآخرين".

أضافت: "الفن العظيم هو السهل مشاهدته للناس.. صعب إتقانه للفنان المبدع.. الفن حياة.. والحياة فن الاستمتاع بها.. كونوا فنانين في كل لحظة".

سيمون من مواليد 14 يونيو 1966، درست في مدارس الراهبات، وهي خريجة كلية الآداب قسم لغة فرنسية، ودرست أيضا في الجامعة الأمريكية، بدأت مشوارها الغنائي عندما شاركت في مهرجان الصداقة المصرية اليونانية بأغنية باللغة اليونانية، لتأتيها الفرصة كممثلة بالمشاركة في فيلم "يوم حلو ويوم مر" عام 1988.

توالت بعدها أعمالها والتي من أبرزها: "آيس كريم في جليم، زيزينيا، لعبة الست، سكة السلامة"، وفي رصيدها 6 ألبومات، ومن أشهر أغنياتها: "مش نظرة وابتسامة، تاكسي، خاف مني"، وغابت عن الفن لسنوات حتى عادت في رمضان 2015 من خلال مسلسل "بين السرايات".

يذكر أن أخر أعمال سيمون مسلسل "قيد عائلي" عام 2019.