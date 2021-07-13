منى زكي تكشف عن خوفها على أحمد حلمي من الحسد: “بخاف أتكلم عنه”.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 04:38 صباحاً - حلت الفنانة منى زكي، ضيفة على الإعلامي أنس بوخش، في برنامجه ABtalks، وتحدثت عن العديد من أمور حياتها، حيث كشف البرومو الترويجي للحلقة عن علاقتها الأسرية خاصة بوالدها وزوجها.

وتحدثت منى زكي خلال اللقاء، عن تجارب حياتها الممتعة والمؤلمة وأيضاً عن اللحظات الأخيرة التي عاشتها مع والدها وما تعنيه الأمومة لها كما أنها تتناول بعض الأحداث من طفولتها والشهرة التي وصلت إليها وزادت مسؤوليتها.

وتعرض حلقة منى زكي مع الإعلامي أنس بوخش يوم الثلاثاء في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت الإمارات.

وكشفت منى زكي عن قوة العلاقة بينها وبين زوجها الفنان أحمد حلمي، حيث تتمتع علاقتهما بالقرب والمودة طيلة فترة الزواج غير أنها رفضت التوسع في الحديث عنه خوفاً عليه من الحسد،حسب تعبيرها.

وقالت منى زكي عن أحمد حلمي: “أنا جوزي أعقل مني بكتير وأحسن مني بكتير، وعلمني حاجات كتير، أنا مش عايزة أتكلم عليه.. بخاف أحسد جوزي بجد”.

وعن علاقتها بوالدها، قالت منى زكي إنها كانت شديدة القرب منه، وعلاقتهما كانت قوية حتى وفاته، لدرجة أنها كانت علاقة فريدة من نوعها.

وكشفت منى زكي أن والدها بعد تقديم استقالته، تفرغ لرعاية ابنتها لي لي أحمد حلمي، مشيرة إلى أن علاقته بابنتها أيضاً لم يكن لها مثيل.