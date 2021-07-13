زواج الهام الفضاله و شهاب جوهر… حقيقة او شائعة؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 04:38 صباحاً - تصدر اسم الفنانة الكويتية إلهام الفضالة موقع البحث غوغل خلال الساعات القليلة الماضية بعد إنتشار خبر زواجها من زميلها الممثل شهاب جوهر والذي كانت الاعلامية الكويتية مي العيدان اول من نشره عبر حسابها على انستغرام.

الخبر الذي انتشر منذ ساعات أعاد الممثلة هيا الشعيبي إلى الواجهة بعد أن شاركت فيديو قبل تسريب خبر زواج إلهام الفضالة جاء فيه “بعض الناس طلعوا عقرب رمل…ياما تحت السواهي دواهي، يبنون انهم هاديين و رزينين لكنهم عكس ذلك…احنا لسان بس قلب أبيض ما نكذب ونمثل على الناس”!

تصريح هيا الشعيبي اعتبر موجه مباشرةً لـ إلهام الفضالة بسبب خبر الزواج من جهة وبسبب الحرب التي اشتعلت بينهما منذ فترة.

الخبر الصادم كانت الإعلامية مي العيدان أول من شاركته بمنشور عبر صفحتها الشخصية في انستقرام ومن بعدها ردت على تساؤلات الجمهور وشكهم بأن الموضوع مجرد إشاعة بالتأكيد أنها أرسلت لها عبر الواتس اب تهنئة بمناسبة الزواج لتشكرها إلهام الفضالة بدورها. وتابعت العيدان أن إلهام تطلقت من زوجها بعد أن وقعت بحب شهاب، وكذلك الأمر مع الأخير الذي طلق أم أولاده حتى يتزوج من الفضالة.

وكانت الهام الفضالة سبق وان نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه بجانب شهاب جوهر، الذي يشاركها بطولة مسلسل “ومن بعدي الطوفان”، معلقاً: “انتظرونا في مسلسلها الجديد ومن بعدي الطوفان”، ثم مازحها مشيراً إلى أن اسم المسلسل ينطبق على الشخصية التي ستلعبها هي.

يذكر ان الهام الفضالة لديها ابنتان هما فجر والنور من زوجها الثاني الصحفي خليل التميمي كما ان لديها ابنة اخرى هي منى العتيبي من زوجها الاول.