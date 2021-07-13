شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير يستأنف "إجازة مفتوحة" بعد عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف النجم شريف منير، تصوير مسلسل "إجازة مفتوحة" بعد عيد الأضحى المقبل، إذ منح مخرج العمل محمد عبد الرحمن حماقى إجازة لفريق العمل تنتهى بانتهاء العيد، وينتمى المسلسل لأعمال الـ 40 حلقة التى تعرض فى الموسم الشتوى.

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التي تواجهها العائلات في حياتهم، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهم أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، بينما يجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.

مسلسل "إجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وهو بطولة شريف منير ولقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، ملك قورة، هشام إسماعيل، نورهان، هدى مجد، أحمد زكريا.

يذكر أن آخر أعمال شريف منير في الدراما مسلسل "ونحب تانى ليه"، فى رمضان قبل الماضي، وشارك في بطولته ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسي، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.