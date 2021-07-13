شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يتعاون مع عزيز الشافعى تأليفًا وتلحينًا فى أغنية "صعبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم تامر حسنى، مع الملحن والمؤلف عزيز الشافعى من خلال أغنية جديدة تحمل اسم "صعبة" والمقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، على طريقة الفيديو كليب، الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع عبد الرحمن شوقى، ميكس وماستر على فتح الله

وتعاون عزيز الشافعى مؤخرًا مع الفنان الكبير هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية فى أحدث أغنياته التي تحمل اسم "لو سمحتوا" والتي طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب، وتعاون فيها أيًا مع الشاعر تامر حسين والموزع جلال الحمداوى.

وأعلن النجم تامر حسنى، تصدر فيلمه "مش أنا" المعروض بدور العرض السينمائية حاليًا، شباك التذاكر فى مصر والدول العربية، بمجموع ايرادات ما يعادل 111 مليون جنيه مصريًا رغم تقليل شاشات عرضه منذ يومين لإتاحة الفرص لأفلام أخرى – بحسب تامر حسنى.

وكتب تامر حسنى على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى: "مساء الورد على أغلى الناس زى ما اتفقنا هعرفكوا أخبار فيلم "مش أنا" كل أسبوع.. الحمد لله فى الأسبوع التانى يحقق أيضا المركز الأول فى مصر وجميع الدول العربية بمجموع إيرادات ما يعادل 111 مليون جنيه مصرى رغم تقليل شاشات عرضه منذ يومين لإتاحة الفرص لأفلام أخر.. وكل التوفيق لزملائى".

فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، وتدورأحداثه حول حسن الذى يُصاب حسن غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.