خاص| أيمن وتار يوضح سبب غيابه عن الدراما التليفزيونية بعد "رجالة البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال السيناريست أيمن وتار، إنه يستعد إلى لتقديم أعمالا سينمائية الفترة المُقبلة، مؤكدًا أنه لن يستطيع الكشف عن تفاصيلها، لأنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، موضحا سبب ابتعاده عن الدراما التليفزيونية بعد عرض مسلسل "رجالة البيت" بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني، رمضان قبل الماضي: "ابتعادي لم يكن بسبب (رجالة البيت) ولكن بسبب قراري بالتوقف عن كتابة مسلسلات رمضان لأنها تحتاج لوقت كبير وتمنعني من القيام بأشياء أخرى، فكان قرار بالابتعاد بعد رمضان 2020".

"رجالة البيت" عُرض في رمضان 2020، تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، وشارك في البطولة بيومي فؤاد، دينا محسن، وعارفة عبدالرسول.