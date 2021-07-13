محمد جمعة ينشر صورا من كواليس فيلم "تماسيح النيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

شارك الفنان محمد جمعة، جمهوره ومتابعيه، صورا من كواليس فيلم "تماسيح النيل".

ونشر جمعة، الصور عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "كواليس فيلم تماسيح النيل".

وظهر جمعة في الصور مع النجوم: مصطفى خاطر، محمد ثروت، حمدي الميرغني، خالد الصاوي، هنادي مهنا، بدرية طلبة، ويزو، وسوزان نجم الدين وغيرهم.

فيلم "تماسيح النيل" من تأليف لؤى السيد، وبطولة النجوم: خالد الصاوي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، هنادي مهنا، محمد ثروت، محمد جمعة سوزان نجم الدين وبدرية طلبة وغيرهم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.