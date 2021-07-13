مي العيدان تثير الجدل: “الف مبروك زواج الهام الفضاله و شهاب جوهر “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 02:45 صباحاً - أثارت الاعلامية الكويتية مي العيدان الجدل بين متابعيها على حسابها على انستغرام بعد نشرها صورة لمواطنيها الفنانين الهام الفضالة وشهاب جوهر معلنة من خلالها زواجهما.

وظهرت الهام الفضالة في الصورة بفستان ابيض وتحمل باقة من الورود بينما كان شهاب جوهر يقف الى جانبها وكتب على الصورة “الف مبروك زواج الهام الفضاله و شهاب جوهر” دون ان تكشف اية تفاصيل.

وقد أثارت الصورة الجدل بين متابعي بين العيدان حيث تساءل الكثيرين ان كان الزواج حقيقي ام انه مجرد مشهد من مسلسل يتم التحضير له.

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وكانت الهام الفضالة سبق وان نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه بجانب شهاب جوهر، الذي يشاركها بطولة مسلسل “ومن بعدي الطوفان”، معلقاً: “انتظرونا في مسلسلها الجديد ومن بعدي الطوفان”، ثم مازحها مشيراً إلى أن اسم المسلسل ينطبق على الشخصية التي ستلعبها هي.

وتتناول أحداث هذا مسلسل “ومن بعدي الطوفان” القضايا الأسرية، والمشاكل التي تحدث بين أفراد الأسرة التي تعيش تحت سقف واحد، لكن من زاوية جديدة لم تقدم من قبل.

يذكر ان الهام الفضالة متزوجة من الصحفي خليل التميمي، ولديها منه ابنتان هما فجر والنور كما ان لديها ابنة اخرى هي منى العتيبي من زوجها الاول.