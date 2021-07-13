بسبب مرض “البهاق”.. ابن شقيق رامي جمال يحرجه ويطلب المساعدة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 02:45 صباحاً - يحرص النجم المصري رامي جمال دائماً على نشر الوعي حول مرض “البهاق” الذي يعاني منه منذ سنوات، وقد فاجأ الجميع أخيراً بمقطع فيديو مع ابن شقيقه وهو يحدّثه عن الأمر.

وشارك رامي جمال متابعيه على تطبيق “إنستغرام” بمقطع فيديو ظهر فيه مع الطفل ياسين، نجل شقيقه الذي حاول إقناعه بضرورة غسل يديه كي يُزيل اللونين عنهما، أي “البهاق”، الأمر الذي أربك رامي الذي عجز عن توضيح الأمر للطفل الصغير…

وعلّق على المقطع قائلاً: “يا جماعة قعدت أقولكم واجهوا المجتمع وعلموا أولادكم كذا وكذا والطعنة جاتلي من أقرب الناس… (ياسين) ابن أخويا بفكر من امبارح أوصله الموضوع إزاي بعد ما أغسل إيدي… ربنا يحفظك… حد عنده حل أو طريقة أفهّمه بيها؟”.

من جهة ثانية، طرح رامي جمال أغنيته الجديدة “قلة الإحساس”، وهي الأغنية الرابعة من ألبومه “ولسه”، من كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.