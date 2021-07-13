كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 02:45 صباحاً - كشف المخرج رامي عادل إمام أن شقيقته هي صاحبة فكرة افتتاح مطعم مكرونة وإنها شجعته عليها، ووافقها ونفذا الفكرة سوياً.
وأضاف في تصريحات صحافية:” قلت لنفسي مجرد تغيير وشئ بعيد عن الفن، لكن شقيقتي وراء حماسي للفكرة”.
وكان رامي قد إفتتح منذ عدة أيام مطعما للمكرونة في الساحل الشمالي، وهنأه الكثير من أهل الفن.
يُذكر أن آخر أعمال رامي إمام كان مسلسل فلانتينو والذي قدمه مع والده عادل إمام، بجانب عدد من الفنانين ومنهم داليا البحيري ودلال عبد العزيز وحمدي الميرغني وطارق الإبياري .
كانت هذه تفاصيل خبر رامي إمام يروي تفاصيل افتتاح مطعم مكرونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.