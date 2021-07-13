ابنة عمرو دياب تخطف الأنظار بجمالها الطبيعي وبالشبه الكبير بينها وبين والدها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 02:45 صباحاً - شاركت نور ابنة النجم المصري عمرو دياب متابعيها عبر “إنستغرام” بصورتين من أحدث ظهور لها في لندن، ونالتا إعجاب متابعيها، حيث لفتت الشابة الأنظار بأناقتها بفستان ناعم التصميم، قصير وبكتف واحدة، ونسّقت معه حذاءً رياضياً أبيض.

وأشاد المتابعون بجمال نور وأناقتها وبالشبه الكبيرة بينها وبين والدها، وتغزّلوا بجمالها الطبيعي وبجرأتها، ومدحوا أيضاً شخصيتها المختلفة والواثقة وطبعها الذي يشبه الى حدّ كبير طبع والدتها النجمة شيرين رضا.

وكان “الهضبة” قد طرح أخيراً كليب أغنيته الجديدة “الدنيا بترقص” الذي شاركت فيه الفنانة هدى المفتي كموديل، وحقق الكليب نِسَب مشاهدة عالية.