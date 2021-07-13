شاهدوا نظارات وائل كفوري الشمسية في كليب “البنت القوية”.. خمنوا سعرها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 02:45 صباحاً - لفت الفنان اللبناني ​وائل كفوري​ الأنظار بكليب اغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “​البنت القوية​”، وظهر وهو يضع نظارات شمسية، بلغ سعرها 616 دولار أميركي، أي ما يعادل 11,996,600 ليرة لبنانية.



الجدير ذكره أن العمل من كلمات وألحان سليم عساف، وكان إنتظر الجمهور هذا التعاون لسنوات، وتوزيع عمر صبّاغ وقد تم تسجيله في استوديو الملحن ملحم أبو شديد.



الفيديو كليب إتخذ طابع الأجواء الصيفية المرحة، وظهر فيها وهو يستمتع بوقته مع أصدقائه في منزله ويغني الأغنية التي إنتظرها محبوه منذ فترة طويلة.