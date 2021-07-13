شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى: الغيرة الفنية صحية وهذه الأغانى تمنيت غناءها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم تامر حسنى ضيف الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية"، وبسؤاله هل يغير فنيا، رد تامر قائلا: "الغيرة الفنية صحية عشان تطور من نفسك بس غيرة بناءة وتعترف بنجاح الأخرين، وكان فى أغانى كان عينى فيها وكان نفسى أغنيها بس حبيتها بصوت المطرب صاحب الأغنية وكلمته هنأته بنجاحها والأغنية دى هى لقيت الطبطبة لحسين الجسمى".

وتابع تامر حسنى: "وكمان فى اغنية عظيمة لوائل جسار وهى غريبة الناس بحب أسمعها منه أوى والأغنية دى بتأثر فيا أوى لأنى اتخدعت من ناس كتير وإحنا في زمن صعب هتلاقى ناس واقفة جنبك ويقولوا كلام حلو ولكن من داخلهم حقد وغل".

وأردف في حديثه: "الحمد الله عندى أغانى كتير وجوائز عربية وعالمية وده كله بسبب الاجتهاد، وعندى أكتر من ألف أغنية وأوقات كتير بنسى الكلمات وأنا بغنى وأغنية كل مرة لسه لحد دلوقتى معلقه مع الجمهور وأول مرة غنتها في فيلم سيد العاطفى كسرت الدنيا والأغانى اللى فيها هيصة بتنجح أكتر".

ويعرض للنجم تامر حسنى حاليًا فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، وتدورأحداثه حول حسن الذى يُصاب حسن غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.