شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى: 4 شخصيات أثروا فيا العندليب والزعيم و سوبرمان ومايكل جاكسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم تامر حسنى، خلال استضافته مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" عن الشخصيات الـتى أثرت فيه في طفولته.

وقال تامر حسنى: "عبد الحليم حافظ أسطورة عظيمة وتأثرت به في حياتى ومن صغرى بقول عاوز الغناء والتمثيل سوا زى عبد الحليم حافظ وكنت معلق صوره في غرفتى، وكمان صور الزعيم عادل إمام وسوبر مان ومايكل جاكسون، وهما دول أكتر 4 شخصيات أثروا في حياتى، عادل إمام حاجة محصلتش وفخور به جدا وبقاله سنين كتيرة على القمة يستحق جينيس ريكورد".

وأضاف تامر حسنى: "دايما بدور في كل مرة على الجديد في الأفلام ازاى تامر المغنى يدخل يغنى في الفيلم، نفسى الشباب يسمعوا أغنية "مش تمثال" كويس من أجل تحقيق أحلامهم".

ويُعرض للنجم تامر حسنى حاليًا فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، وتدور أحداثه حول حسن الذى يُصاب حسن غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.