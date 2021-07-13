شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى: "مش أنا" تمثيله صعب وتحضيره اخد سنة.. والكدوانى يصفه بموهبة نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم تامر حسنى ضيف الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" ووجه خلال الحلقة الشكر لكل فريق عمل فيلمه الجديد "مش أنا"، قائلا: "الفيلم كان مجازفة كبيرة جدا لأن أنزل في الوقت ده ونسبة الأشغال 50 % جالى يقيقن أنى أنزل في الوقت ده و عمل الفيلم إيرادات عالية".

وعن فكرة فيلم "مش أنا"، رد قائلا: "جاتلى سارة وفيق هي كانت مساعد مخرج في فيلم عمرو وسلمى وقالتلى عندى فكرة لمرض كذا وكاتبة سطر عجبتنى الفكرة و كتبته كله وخد تحضير سنة لأن الشخصية صعبة جدا ومفاجأة الفيلم أن لا المرض موجود فعلا وحقيقى وتمثيله صعب، وأنا بحب أقدم حد جديد لأنى مؤمن بالمواهب".

وقالت المخرجة سارة وفيق، في مداخلة هاتفية: "طاقة الحب والصدق اللى بينا هي سبب نجاح الفيلم، والحمد الله ربنا وفقنا بالفيلم و نجاحه الكبير في كورونا، والفيلم تقيل مش لايت وتامر دائما بيدعمنى ومعايا وأنا كنت مرعوبة وبشكر تامر على المجازفة الكبيرة اللى خدها و ثقته فيا".

كما قال النجم ماجد الكدوانى، خلال مداخلة هاتفية في البرنامج: "تامر يستحق كل نجاح تامر ربنا مديله موهبة نادرة جدا ناجح في الغناء و ناجح في التمثيل بيخاف على شغله أوى بيأخد باله من كل تفصيله وأمين في شغله جدا".

ويُعرض للنجم تامر حسنى حاليًا فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، وتدورأحداثه حول حسن الذى يُصاب حسن غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.