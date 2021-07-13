شكرا لقرائتكم خبر عن اليسا تدعم رامي صبري بعد وفاة شقيقه: مش ممكن اتخيل الوجع على خسارتكم الكبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت النجمة اللبنانية اليسا، عن حزنها من خبر وفاة كريم صبري شقيق النجم رامي صبري، ووجهت اليسا رسالة عزاء على حسابها الشخصية بموقع "تويتر"، قائلة: "أحر التعازي الك ولعيلتك بمصابكن الأليم. مش ممكن إتخيل الحزن والوجع على الخسارة الكبيرة. يا رب يحفظ روحو بالجنة ويعطيكن الصبر على فراقو".



اليسا على تويتر

ويتلقى النجم رامي صبري، العزاء في شقيقه كريم صبري بمنزل الأسرة، غدًا الثلاثاء، حيث كتب عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "عزاء أخي وحبيبي كريم صبرى نظرًا للظروف الحالية تتلقي الأسرة العزاء غدًا في منزل الأسرة بالشيخ زايد".

وحرص عدد من نجوم وصناع الموسيقى على المشاركة فى تشييع جثمان المطرب الشاب كريم صبرى شقيق المطرب رامي صبري، بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، حيث حضر المطرب رامى جمال، والشاعر ومطرب الراب خالد تاج الدين، والمطربون الشباب مينا عطا وأحمد الشامى ومحمد سراج، والشاعر أحمد على موسى ومنظم الحفلات وليد منصور، بمقابر أكتوبر على طريق الواحات.

ورحل عن عالمنا أمس كريم صبري شقيق المطرب رامى صبرى إثر غرقه فى ترعة المريوطية، ونعاه عدد كبير من نجوم الغناء منهم تامر حسنى ومحمد حماقى وهانى شاكر وشذى وهيثم سعيد وهيثم نبيل .

هذا وتسيطر حالة من الحزن على الوسط الفنى بعد وفاة شقيق الفنان رامى صبرى، وذلك بعدما ما أعلنت المطربة شذى - مساء الأحد - خبر الوفاة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "البقاء والدوام لله كريم صبرى شقيق أخويا وصديقى رامى صبرى فى ذمه الله".

وأضافت شذى: "إنا لله وإنا اليه راجعون مفيش كلام نافع يتقال والله غير ان كريم حقيقى زى ما بيتقال كان ابن موت الله يرحمك يا كريم ويصبر أهلك وأصحابك يا رب".