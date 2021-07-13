خاص| وليد يوسف يستعد لـ"أوامر عاليا".. وهذا ما قاله عن "العلم والإيمان" و"الزيبق2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص الكاتب والسيناريست وليد يوسف على تهنئة الفنان كريم عبدالعزيز، بفيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والذي تم طرحه قبل أيام في دور العرض السينمائي.

ووجه وليد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" رسالة لكريم جاء فيها: "كيمو يا قمر إن شاء الله تكسر الدنيا كالعادة. الفيلم لأيمن وتار أخويا، ووائل ولؤي صحابي واخواتي وعشرة عمر، وأتمنى إنه يكسر الدنيا ويحققوا نجاح كبير زي ما عودونا".

وعن سبب غيابه الفترة الماضية عن السينما والتليفزيون، أوضح "غيابي كان خارج عن إرادتي لكن انا كنت بكتب طول الوقت، واتفقت على مسلسلات وفيلم سينما"، متابعًا "كنت غايب عن السينما لإني كنت عايز أرجع بموضوع كويس، السينما تاريخ والناس تعودت على مستوى معين مني، لازم ارجع بحاجة كويسة".

ولفت وليد إلى استعداده لتقديم فيلم "أوامر عاليا" إخراج محمد شاكر خضير، وهو فيلم اجتماعي كوميدي مهم، ويقدم رسالة هامة للجمهور، مشيرًا إلى أن عاليا هي طفلة صغيرة، ومن المقرر انطلاق تصويره بعد عيد الأضحى وانتهاء المخرج من فيلمه مع الفنان أحمد حلمي.

وعن آخر أخبار مسلسل "العلم والإيمان"، الذي يحكي سيرة الدكتور مصطفى محمود، وكذلك الجزء الثاني من مسلسل "الزيبق"، قال "العملان جاهزان على التصوير، وإن شاء الله يتم تنفيذهما قريبا".

جدير بالذكر أن "العلم والإيمان" من المقرر أن يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، أما الجزء الثاني من مسلسل "الزيبق 2" فهو من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز.