محمد رشاد يرد على أنباء عودته لطليقته مي حلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

علّق الفنان محمد رشاد، على أنباء عودته لزوجته السابقة المذيعة مي حلمي.

وكتب رشاد، عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "كلمتين لكل حد مهم في حياتي.. أنا مش شايف غير شغلي ومستقبلي وأهلي وبس، وتاني رجاء خاص لكل أخواتي وزمايلي الصحفيين يا ريت قبل تصدير أي خبر يخص اسمي الرجوع ليّا أو لمدير أعمالي".

تابع: "وبالنسبة للمتابعين اللي بيدخلوا عشان يوجهوا شغلي لحد معين أو بيتابعوني عشان يتصيدوا أخطاء، يا ريت يلغوا المتابعة أفضل، وشكرًا للجميع، بطلنا اللي يعطلنا".

أضاف: "أنا شايف أخبار بتنزل عن حياتي الشخصية ورسايل بتتبعتلي تسألني هو في عودة ولا إيه؟ وصحف للأسف بتكتب أخبار كاذبة تماما، فأحب أقولكم بس حاجة لأنكم تهموني وأنتوا أسرتي الكبيرة وسندي بعد ربنا سبحانه وتعالى، العاقل لا يُلدغ مرتين، وهذه الأخطاء لا يكررها العقلاء".

واختتم: "ولا فكرت ولا عمري هفكر.. صفحة واتقفلت ووقعت من حياتي.. كفاية بقى رغي في الموضوع ده".

كان الفنان انفصل عن المذيعة مي حلمي، في أغسطس 2020، بعد عام وبضعة أشهر من الزواج.

يذكر أن آخر أعمال محمد رشاد أغنية "أنا مش شمتان" والتي طرحها على موقع "يوتيوب" في 1 يوليو الجاري، من كلمات كوثر حجازي ألحان محمد النادي توزيع طارق عبدالجابر.

