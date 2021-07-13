نرمين الفقي تبرز جمالها وداليا شوقي على شاطئ البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- عبدالفتاح العجمي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

لقاء الخميسي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة بالأسود عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "وأنت قاعد بتتفرج على الناس وهي بتتلون وتكتشف أنك كنت شايفاهم بالحب اللي جوه قلبك مش بعين الحقيقة المطلقة، ادعاء الحب بقى شيء مخيف والانعزال عن كل من يهوى الادعاء شيء عظيم. انجو بنفسك".

نانسي صلاح

ونشرت الفنانة نانسي صلاح، صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "اصعد وتألق".

حسام داغر

ونشر الفنان حسام داغر، صورة من حديقة منزله عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "شجرة الموز عندي طرحت".

داليا شوقي

ونشرت الفنانة داليا شوقي، صورة لها على شاطئ البحر، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "كيف حال قلوبكم اليوم؟".

تامر حسين

ونشر الشاعر تامر حسين، صورة له من جلسة تصوير جديدة خضع لها، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

أحمد التهامي

ونشر الفنان أحمد التهامي، صورة له وهو يمتطي حصانه، وعلّق عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "سلامات على ناس عملولي إخوات".

نرمين الفقي

ونشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة تبرز جمال وجهها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

حسني شتا

ونشر الفنان حسني شتا، صورة له على شاطئ البحر، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

سوسن بدر

ونشرت النجمة سوسن بدر، صورة لها من التحضير لشخصية جديدة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "لوك مظبوط للشخصية".

بسمة داود

ونشرت الفنانة بسمة داود، صورة من أحدث إطلالة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "منْ لَم يزُرنا والديارُ مخيفة، لا مَرحبًا بهِ والديارُ أمانُ".