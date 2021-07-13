الرياضي بطل لبنان في كرة السلة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - يوليو - 2021 11:55 مساءً

احتفظ الرياضي – بيروت بلقب بطولة لبنان في كرة السلة لنوادي الدرجة الاولى للرجال، بعدما تقدم منافسه الشانفيل برباعية نظيفة من سبع مباريات ممكنة بينهما في الدور النهائي.

وفاز الرياضي على مضيفه الشانفيل مساء اليوم في ديك المحدي، بفارق 26 نقطة 92 – 76، ليحتفظ باللقب الذي احرزه في 2019، بعد الغاء البطولة الموسم الماضي لاسباب مالية الى الاجراءات الخاصة بفيروس كورونا.

واقتصر الموسم الحالي على مشاركة اللاعبين اللبنانيين، واقيمت البطولة من مرحلتي ذهاب واياب، ثم الدورين نصف النهائي والنهائي.