طرح فيلم "الإنس والنمس" بدور العرض 4 أغسطس

محمد الفلاح - الإثنين 12 يوليه 2021

تقرر طرح فيلم (الإنس والنمس) بجميع دور العرض السينمائي يوم 4 أغسطس المقبل، وذلك بعد عدة تأجيلات بسبب جائحة فيروس كورونا.



ويدور الفيلم في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته مع الفنان محمد هنيدى: منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج وسيناريو وحوار شريف عرفة.

من جانب اخر شوق هنيدي جمهوره وشارك متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة الأفيش الدعائي للفيلم معلقا :"الإنس والنمس.. قريبا مع منة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وعارفه عبد الرسول ومحمود حافظ وشريف الدسوقي، تأليف: كريم حسن بشير، إخراج شريف عرفة".

كما كشفت الشركة المنتجة لفيلم "الإنس والنمس" عن الأفيش الدعائى للعمل، حيث ظهر على الأفيش كل الفنانين المشاركين في بطولة الفيلم مع إضفاء أجواء من الرعب الذى يتناسب مع طبيعة الأحداث.

فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد طرحت البرومو قبل أيام، ورصد البرومو مواجهة محمد هنيدى للزومبى، في إطار كوميدى تشويقى ومثير عما سيحدث خلال أحداث الفيلم الذى يجسد فيه دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.