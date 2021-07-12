إطلالة جذابة لـ«درة» في مهرجان «كان» السينمائي

محمد الفلاح - الإثنين 12 يوليه 2021

شاركت النجمة درة في مهرجان "كان" السينمائي الدولي، في دورته الـ74، بمدينة كان الفرنسية، وذلك بعد إلغاء الدورة الماضية بسبب جائحة كورونا.



تواجدت درة كسفيرة لاحدي الماركات العالمية ، لتكون الممثلة العربية الوحيدة للدار بالمهرجان، وذلك بالإضافة لعدد من النجوم العالميين مثل maggie gyllenhaal وkatheryn winnick وJulian Moore وBella hadid. كما حضرت درة احتفال جائزة شوبارد بمرور 21 عاما على إطلاقها.

ظهرت درة بفستان أبيض بخيوط فضية من تصميم رامي قاضي، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى. كما تزينت بمجوهرات ماسية.

يذكر أن درة تنتظر عرض فيلمها الجديد "الكاهن"، مع إياد نصار ومحمود حميدة وجمال سليمان وفتحي عبد الوهاب وحسين فهمي، من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.

كما شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "بين السما والأرض" مع هاني سلامة ويسرا اللوزي، والمأخوذ عن رواية "بين السماء والأرض" للأديب العالمي نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ ومن إخراج محمد جمال العدل.