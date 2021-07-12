انفصال أصالة عن زوجها الجديد

محمد الفلاح - الإثنين 12 يوليه 2021

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خبر انفصال المطربة أصالة، عن زوجها الجديد النائب البرلماني، بعد زواج لم يستمر لمدة 3 أشهر.



وقرر الثنائي الانفصال رسميا منذ 3 أسابيع، بعد أن اتفقا على الطلاق بهدوء وفي سرية تامة، خاصة أنهم تجمعهم صداقة طيبة.

وكان الفنان ومصفف الشعر اللبناني جو رعد، قد كشف في وقت سابق عن تفاصيل زواج أصالة من نائب برلماني، وإقامة حفل خطبة ابنتها شام الذهبي بمنزل والدتها في مجموعة من الفيديوهات عبر حساباته على مواقع التواصل.

وقال جو رعد في فيديوهاته، إنه لا يعلم حتى الآن معلومات حول إقامة حفل زفاف لأصالة، في ظل الظروف الحالية، لكنه أكد أن الزواج تم، مشيرًا إلى أن كل زواج له ظروفه ووقته، وأن صديقته سعيدة وهو الأهم، قائلا: "المهم إنها لقت سعادتها مع النائب البرلماني المصري".

ونشرت الفنانة أصالة، مؤخراً صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت من خلالها مع ابنها وعلقت قائلة: "لودي السعادة والشهامة والرجولة كلها لودي ابني".

والجدير بالذكر أن أصالة، ظهرت بـ"لوك" جديد، نشرته على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"، وانهالت عليها التعليقات من محبيها ومتابعيها معبرين عن إعجابهم بهذا اللوك.

ومن ناحية أخرى، انفصلت أصالة، الفترة الماضية عن زوجها السابق المخرج طارق العريان بعد 12 سنة زواج وقصة حب شهد عليها الوسط الفني.