غداً.. أحمد عز يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه «العارف»

محمد الفلاح - الإثنين 12 يوليه 2021

يحتفل الفنان أحمد عز، غداً الثلاثاء، بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "العارف"، وذلك بإحدى المولات الكبرى بمنطقة التجمع الخامس.



وطرحت الشركة المنتجة لـفيلم "العارف، الأيام ماضية البوستر الرسمي للعمل وظهر في مقدمة البوستر أحمد عز وأحمد فهمي ومحمود حميدة ومطصفى خاطر.

و تمكن البرومو الرسمي لـ فيلم العارف من تحقيق نسبة مشاهدة عالية، بعد طرحه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث حقق ما يقرب من 2 مليون ونصف المليون في 24 ساعة فقط.

"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون.