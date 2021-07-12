براءة الإعلامية الكويتية مي العيدان من سب وقذف الفنان أحمد بدير

محمد الفلاح - الإثنين 12 يوليه 2021

اعلنت الإعلامية الكويتيه مي العيدان، عن براءتها من قضية سب وقذف الفنان أحمد بدير.



ونشرت مي العيدان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إسنتجرام"، صورة لها برفقة الفنان أحمد بدير، وعلقت عليها قائلة:«تم الحكم اليوم في براءتي من القضية التي رفعها علي الفنان المصري أحمد بدير بالكويت، وبراءتي من الإساءة له»

اضافت:«شكرا للقضاء الكويتي النزيه والمحامي ضاري الواوان وطاقم مكتبه ودفاعه عني بهذه القضية، ولايبقي سوى وجه الله تعالى».

وكانت الإعلامية الكويتية «مي العيدان» أثارت الجدل منذ فترة بعدما وصفت الفنان الكبير أحمد بدير بـ«الأقرع»، عندما نشرت صورة له هو وابنته وعلقت عليها قائلة :«صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع»، وأثارت تلك الكلمة غضب الفنان أحمد بدير، لترد عليها ابنته سارة عبر انستجرام: «طيب أنا صحيت من النوم النهاردة لقيت مصر كلها بعتالى عن بوست أستاذة مي العيدان».

وأضافت: «أنا أسمع عن حضرتك طبعًا وأعرف إنك شخص مشاكس يعشق التنمر وخصوصا التنمر على الفنانين، بس حابة أوضحلك كام حاجة كده: أولا، أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربي ومحدش هيسمحلك تتكلمي عليه نص كلمة.. وأعتقد إنك شوفتى ده كفاية فى هجوم الوطن العربى كله عليكى اللي أنا نفسي اتفاجئت بيه وبشكر كل الناس اللى ردت غيبتنا».

وتابعت: «ثانيًا لو الفنانين بالنسبة لك حياتهم مستباحة، فأنا مش فنانة عشان تحطيني معاهم فى جمله مفيدة، مع احترامى لكل الفنانين طبعا، أبويا اللي حضرتك بتغلطي فيه ده علمني أرفض التنمر بجميع أشكاله.. وحضرتك غلطتي فأنا أكيد مش هسكت».