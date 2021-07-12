روبن جيفنز تنضم للموسم الثالث من Batwoman

محمد الفلاح - الإثنين 12 يوليه 2021

تنضم الممثلة روبن جيفنز إلى الموسم الثالث من سلسلة Batwoman، حيث ستلعب دور جادا جيت، الرئيسة التنفيذية القوية لشركة Jet Industries، ولكنها على غير عادة الرؤساء، ليست متسلطة، ومن اهم مميزاتها أنها امرأة شغوفة وتعمل بجد، شقت طريقها من خلال تقلبات الحياة لتسلق طريقها إلى القمة، كل ذلك مع حماية ابنها المتهور.



ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، أن جادا جيت، امرأة لها ماضٍ عميق أجبرها على التخلي عن طفلها البكر، ولكنها وبالرغم من ذلك ستفعل كل ما يلزم لحماية أسرتها.

ويأتي الإعلان عن إنضمام جيفنز بعد مغادر الممثل دوجراي سكوت مسلسل Batwoman، مع اقتراب عرض الموسم الثالث من العمل، وذلك دون الكشف عن سبب مغادرة الممثل العمل، وكان يلعب سكوت دور دور والد " Batwoman " الذى يتولى قيادة شركة The Crows للأمن الخاص في جوثام، وقد جعل مهمته الأولى والأهم فى حماية مدينته بشكل أفضل.

وكشف أحد العاملين على مسلسل Batwoman، أنهم لن يستطيعوا إضافة المزيد إلى شخصية سكوت في المسلسل، وبالتالي مع مغادرة سكوت العمل، يبقى السؤال الأكبر هو هل سيتم تبديل الممثل بـ بطل أخر، أو سينتهى دور سكوت مع مغادرته للعمل، ولكن من المقرر الكشف عن المزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر بدء عرض الموسم الثالث من Batwoman، بداية من 13 أكتوبر المقبل، وسيتكون من 18 حلقة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvline ".

يدور مسلسل Batwoman، حول شخصية دي سي كوميكس كيت كين، وهي امرأة قوية لم تخطط أبدًا لتكون حارسة جوثام الجديد، باتوومان، وفي الموسم الثاني، تكتشف Ryan Wilder (ليزلي) بدلة Kate's Batsuit وترى أنها فرصتها لتصبح قوية في النهاية لأنها تعيش في شوارع جوثام الصعبة، وبالتالي اختفت كيت ويعتقد مواطنو جوثام أن باتوومان قد هربت من المدينة بعد مواجهة عامة مع القائد جاكوب كين (سكوت) والغربان.