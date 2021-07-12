إطلاق الملصق الرسمي للفيلم المصري "ريش".. خطأ ساحر يحول زوجا إلى دجاجة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة Lagoonie Film Production للمنتجة شاهيناز العقاد بالإشتراك مع فيلم كلينك للمنتج محمد حفظي الملصق الرسمي للفيلم المصري "ريش".

الفيلم أخرجه المصري عمر الزهيري، وشارك في المسابقة الرسمية لأسبوع النقاد الدولي ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي. حيث يقُام عرضه العالمي الأول في يوم الثلاثاء 13 يوليو/تموز.



وشهد الفيلم تعاوناً إنتاجياً بين فرنسا، مصر، هولندا واليونان، كما نال دعماً من جهات دولية عديدة خلال مراحل إنتاجه.

ريش هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، واشترك في تأليفه السيناريست أحمد عامر وهو من إنتاج الفرنسيين جولييت لوبوتر وبيير مناهيم من خلال شركة Still Moving، بالمشاركة مع شركات وLagoonie Film Production للمنتجة شاهيناز العقاد وفيلم كلينك والمنتج محمد حفظي، درك جان وارينك وكوجي نيليسين (Kepler Film)، جيورجوس كرنفاس وكونستانتينوس كنتفركيس (Heretic) وفيرونا ماير، وتتولى توزيعه في العالم العربي شركة Film Clinic Indie Distribution.

وتم تطوير مشروع الفيلم بدعم من جائزة baumi لتطوير السيناريو، "تورينو فيلم لاب" ومؤسسة Cinefondation، ونال جائزة الأطلس لما بعد الإنتاج في ورشة الأطلس ضمن المهرجان الدولي للفيلم بمراكش 2020.

فيلم ريش يقدم قصة أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه.

ذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج.

يجبر هذا التحول العنيف الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثاً عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغيرٍ قاسٍ وعبثي.