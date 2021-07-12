شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان خليل تظهر فى مراحل عمرية مختلفة فى فيلم "اليوم 13" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة جيهان خليل ضمن أحداث فيلم "اليوم 13" شخصية مريم، وهو ينتمى لنوعية أفلام الرعب وتظهر فيه فى مراحل مختلفة من العمر، حيث تظهر فى سن المراهقة وفى سن الشيخوخة.

يذكر أن فيلم "اليوم 13" يعد التجربة السينمائية الأولى التى تقدم بتقنية الـ3D ويشارك أحمد داود فى بطولته كل من دينا الشربيني وشريف منير ومحمد ثروت ونسرين أمين وأروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبد المغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوي وتأليف وإخراج وائل عبد الله، وتدور الأحداث في إطار الإثارة والتشويق والرعب.





وشاركت جيهان خليل مؤخرًا بظهور خاص فى فيلمى "رأس السنة" تأليف محمد حفظى، وإخراج محمد صقر فى تجربته الأولى، وبطولة إياد نصار وأحمد مالك وبسمة وشيرين رضا وإنجي المقدم وهدى المفتي وعلي قاسم وهاجر الشرنوبى وهشام الشاذلى، و"صندوق الدنيا" بطولة رانيا يوسف وخالد الصاوى وباسم سمرة وصلاح عبد الله وأحمد كمال وعمرو القاضي ومروى الأزلي وإخراج عماد البهات .





وشاركت مؤخرًا جيهان خليل في موسم رمضان الماضى في مسلسل "أحسن أب"، للفنان على ربيع وهو من تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين .