شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبد المنعم بعد خضوعه لعملية قسطرة: أنا بخير وزى الفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان تامر عبد المنعم في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه خضع مؤخرًا لعملية قسطرة في القلب دخل على أثرها في إحدى المستشفيات، وحاليا حالته مستقرة ويخضع لبروتوكول العلاج بناء على أمر الطبيب المعالج .

وأضاف في تصريحاته: الحمد لله الطبيب طمنى وقالى مفيش دعامة وأبدأ ممارسة نشاطى الفني غدًا وأخرج من المنزل.

وعرض مؤخرًا للفنان تامر عبدالمنعم فيلم "الشنطة" وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى، حول شنطة يمتلكها بيومى فؤاد فى دبى، ويقع فى العديد من المتاعب والمشاكل بسببها، ويقدم مطرب المهرجانات عمر كمال الأغنية الرئيسية للفيلم، وهى من كلمات وألحان أشرف عبد المنعم.

يذكر أن فيلم الشنطة طرح بجميع دور العرض يوم 16 من الشهر الماضى وهو من تأليف تامر عبدالمنعم بطولة بيومي فؤاد، شيرين، ديما الحايك، شريف الدسوقي، محمد عبدالعظيم، رضا إدريس، الطفلة بيري والفيلم من إخراج أحمد البدري.