شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب يستجم فى الساحل الشمالى قبل انطلاق مسلسله الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد النجم محمد رجب حاليًا في الساحل الشمالى لقضاء فترة استجمام قبل انطلاق تصوير مسلسله الجديد مع المؤلف أحمد عبد الفتاح، وذلك بعد نجاحهما سويًا في مسلسلى "الأخ الكبير" و"ضربة معلم".





وكانت آخر أعمال النجم محمد رجب مسلسل "ضربة معلم"، والذى حقق نسب مشاهدة مرتفعة، وتصدر مؤشرات البحث على جوجل عند عرضه خلال الشهرين الماضيين.



يذكر أن مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته بجانب النجم محمد رجب، كل من الفنانين مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، دعاء رجب، محمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين.