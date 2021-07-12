شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم المصرى "ريش" فى أسبوع النقاد بمهرجان كان غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد غدًا الثلاثاء مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 74، عرض الفيلم المصري ريش للمخرج عمر الزهيري، فى عرضه العالمي الأول، ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولي بالمهرجان.

"ريش" هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وقد اشترك في تأليفه مع السيناريست أحمد عام، ويقدم قصة أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه. ذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج، الزوج الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثاً عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغيرٍ قاسٍ وعبثي.

وينافس في المسابقة الرسمية لمهرجان كان 24 فيلم، من بينهم فيلم الافتتاح Annette والفيلم الجزائري علّي صورتك، وذلك إضافة إلى 22 فيلما لتكتمل المنافسة بينهم على السعفة الذهبية للمهرجان واحدة من أرفع جوائز السينما العالمية.

تشهد المنافسة مشاركة فيلم Ahed’s Knee، من إخراج نداف لبيد، وفيلم Benedetta من إخراج بول فيرهويفن والفيلم الذي يدور حول معاناة راهبة في إيطاليا بالقرن السابع عشر، وهو من بطولة شارلوت رامبلينج ولامبرت ويلسون وفيرجيني إيفيرا و دافني باتاكيا وأوليفييه رابوردن وكلوتيلد كوراو.

كما يشارك فيلم Hytti Nro 6 من إخراج يوهو كوسمانن، وفيلم Drive My Car من إخراج ريوسوكي هاماجوتشي، و Everything Went Fine من إخراج فرانسوا أوزون، وينافس في المسابقة المخرج والممثل شون بن بفيلمه Flag Day ، وهو الفيلم الذي يدور حول أب يعيش حياة مزدوجة، حيث يعمل في مجال التزوير والسرقة من أجل إعالة ابنته.

كما ينافس بالمسابقة الرسمية فيلم France وهو من إخراج برونو دومون، و The French Dispatch والذي تدور احداثه حول مجموعة من الصحافيين الذين يعملون في مقر جريدة أمريكية تقع في مدينة فرنسية خيالية خلال القرن العشرين، وهو ما يبعث للحياة مجموعة من القصص المنشورة فيها، وهو من إخراج ويس أندرسون و بطولة بيل موراي و ليا سيدو وسيرشا رونان و ويليم دافو وأدريان برودي وكيت وينسلت.