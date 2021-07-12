شكرا لقرائتكم خبر عن أول رسالة من هند صبرى بعد تواجدها بقائمة الأكثر تأثيرًا فى صناعة السينما العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة هند صبرى، عن سعادتها بعد تواجدها ضمن قائمة الـ101 الأكثر تأثيرًا في صناعة السينما العربية، للسنة الثالثة على التوالي، وغردت هند صبري على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، قائلة: "فخورة بوجودي كممثلة ومنتجة ضمن قائمة 101 الأكثر تأثيرًا في صناعة السينما العربية للسنة الثالثة على التوالي والتي يطلقها سنويًا مركز السينما العربية علي هامش مهرجان كان السينمائي".



هند صبرى على تويتر

وحرص العديد من النجوم والنجمات على حضور مهرجان كان السينمائي، هذا العام بعد إلغائه العام الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا، وزينت بعض النجمات اليوم الرابع من مهرجان كان، بإطلالاتهن المميزة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



هند صبرى

وما زالت فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ74 مستمرة حيث من المقرر اختتام المهرجان 17 من الشهر الجاري، وسلط المهرجان الضوء هذه السنة على القضايا البيئية، من خلال تخصيص قسم لأعمال ركّزت على البيئة.

وتضمّن قسم الأفلام المعنية بقضايا البيئة، عدة أفلام من بينها فيلم "الحملة الصليبية" للممثل والمخرج الفرنسي لويس جاريل، وهو فيلم كوميدي خيالي عن أطفال يبيعون مجوهرات والديهم سعيا لإنقاذ كوكب الأرض.

وفيلم "أنيمال" وهو عمل وثائقي لسيريل ديون عرض في المهرجان"، وفيلم "بيجر ذان أس" والذي أنتجته الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، ماريون كوتيار، ويشارك فيه ناشطون شبان بدءا من إندونيسيا وحتى ملاوي.

من جانبها، تحدثت الناشطة البريطانية، بيلا لاك، خلال مهرجان "كان" السينمائي، عن قضية تغير المناخ وكيف من الممكن أن يكون منتجو الأفلام الوثائقية والنشطاء المهتمين بالبيئة مصدر إلهام لتقديم أفلام من أجل تكثيف الجهود للتصدي له، حسبما نشر الديلي ميل، وأضافت بيلا لاك: "إن عالم الأفلام يمكن أن يقدم النموذج أيضا بطرق أخرى.. ويعتقد الناس أن كل الشبان مصابون بالرعب ولا يحركهم سوى الخوف... لكن ما دفعني في الواقع هو الأمل والخيال... هكذا يمكن أن تكون صناعة السينما ومهرجان "كان" وسيلة لتحفيز خيال الكبار".