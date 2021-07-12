شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يحيى حفل دار الأوبرا المصرية أول أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد أمير الغناء العربى هانى شاكر، لإحياء الحفل الغنائى الذى شهد تأجيل منذ أيام بدار الأوبرا المصرية بعد تعرضه لوعكة صحية ومكث بسببها يومين داخل العناية المركزة وإجراء الفحوصات الطبية بسبب اضطراب في ضربات القلب".

ويحيى أمير الغناء العربى هانى شاكر، الحفل على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، يوم الأحد الموافق 1 من شهر أغسطس المقبل، والذى يقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياته التي قدمها خلال مشواره الغنائى الطويل.

وقال أمير الغناء العربى، هانى شاكر فى أول تصريح صحفى بعد خروجه من المستشفى من خلال الخليج 365، إنه بخير وصحته جيدة والحمدلله، موجها رسالة لكل جمهوره وكل من سأل عليه وعلى صحته، قائلا: "شكرًا قوى على حبكم واهتمامكم بحالتى الصحية وشكرًا على دعواتكم المخلصة، وإن شاء الله أشوفكم على خير فى أقرب وقت".

فى جانب آخر كان أمير الغناء العربى هانى شاكر طرح أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "لو سمحتوا" على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتى يتعاون فيها مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى والموزع جلال الحمداوى.

وظهر مؤخرًا النجم الكبير هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، حيث لفت الأنظار إليه فى البوستر الذى شاركه مع متابعيه وجمهوره عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ليكتفى بتشويق متابعيه بكلمة "قريبًا"، بدون الإعلان عن أى تفاصيل جديدة.

ومن ناحية أخرى، كان قد تعاون النجم هانى شاكر مع الموزع يوسف حسين فى أغنية جديدة بعنوان "وانت غايب" وهى أغنية باللهجة الخليجى من كلمات الشاعر خالد بن معمر، ألحان محمود حسن، ميكس وماستر إسلام غلاب القبطان.