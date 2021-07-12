شقيق رامي صبري ووالدته.. علاقة خاصة جمعت بين "كريم" وست الحبايب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

علاقة خاصة جمعت بين الراحل كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري، بوالدتهما، كشف عنها من خلال عدة صور نشرها معها عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

ومن بين الصور التي نستعرضها أعلاه، صورة يعود تاريخها لأغسطس 2015، وعلّق عليها قائلا: "ماما حبيبتي ونور عيني وأغلى شيء في حياتي، بحبك أوي، ربنا يخليكي ليّا ويجعل يومي قبل يومك يا أعز أم في الدنيا".

صورة أخرى جمعته مع والدته وشقيقه رامي صبري في أكتوبر 2015، وعلّق: "بحبك يا أمي ربنا يديكي الصحة ويخليكي لينا ويجعل يومي قبل يومك يا أعظم أم في الدنيا.. بحبك".

وفي يوليو 2017، نشر صورة تجمعه بوالدته، وعلّق: "أفديكي بروحي يا أغلى من روحي"، وفي الشهر التالي نشر صورة معها أخرى، وعلّق: "بحبك أوي يا ماما.. ربنا يخليكي ليّا يا أغلى من عينيا".

وفي مايو 2019، نشر صورة تجمعه بوالدته ووالده، وعلّق: "أغلى حاجة في حياتي أبويا وأمي.. ربنا يخليكم ليّا ويحفظكم ويبعد عنكم كل شر أمين يا رب".

وغيرها من الصور التي جمعت كريم صبري ووالدته، وآخرها في عيد الأم 2021، وعلّق: "كل سنة وأنتي طيبة وبخير وصحة وسعادة يا أمي، وكل عيد أم وأنتي بخير ومعانا دايما، ربنا يخليكي لينا يا حبيبتي يا رب ويديكي الصحة يا قلبي".

ورحل كريم صبري، شقيق رامي صبري، عن عالمنا أمس الأحد، وشُيعت جنازته عصر اليوم الاثنين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.