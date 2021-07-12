بالفيديو| أيمن وتار لـ"الخليج 365": "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يطرح سؤالا فلسفيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال السيناريست أيمن وتار، إن فكرة فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، جاءته رغبة منه في مناقشة قضية الطلاق والانفصال.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الهدف كان عمل فرضية تناقش الفكرة بطريقة جديدة، وطرح سؤالا فلسفيا: لو الناس جالها فرصة تطلع من العلاقة سواء خطوبة أو زواج، هيرجعوا يختاروا بعض تاني ولا هيختاروا ناس تانية".

وعن اختيار للفيلم عنوانا يشبه فيلما قديما، أوضح "يشبه فيلم قديم، لكننا وجدنا أنه يليق بفيلمنا وبالقصة التي نحكيها، وبالفعل قمنا باستئذان صنّاع الفيلم القديم، ولم تواجهنا مشكلة في ذلك".

وعن طرح الفيلم في هذا التوقيت، مع استمرار وجود فيروس كورونا، قال "عدينا خطوة كورونا، صحيح هي لسه موجودة، لكننا نقترب من النهاية بالتطعيمات والإجراءات الاحترازية، التي يجب أن نحافظ على التعامل بها، وأن يكون الجمهور واعيا، حتى نتحرك ونعيش حياتنا، بما أن فيروس كورونا سيعيش معنا لفترة".

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد.