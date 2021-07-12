فن ومشاهير

تامر عبد المنعم على سرير المرض في المستشفى (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

يمر الفنان تامر عبدالمنعم بأزمة صحية خلال الأيام الحالية، دخل على إثرها أحد المستشفيات.

ونشر أصدقاء تامر عبدالمنعم، صورا له عبر موقع "فيسبوك"، وهو على سرير المرض في المستشفى، وتمنوا له الشفاء العاجل.

أيضا الفنان خالد سرحان نشر صورة عبدالمنعم عبر حسابه بـ"فيسبوك"، وعلّق: "ألف سلامة عليك صديقي وأخي تامر عبد المنعم".

يذكر أن آخر أعمال تامر عبدالمنعم مسلسل "الضاهر" عام 2019، مع النجوم: محمد فؤاد، رغدة، حسن يوسف، فريال يوسف، ومادلين طبر وغيرهم.

تامر عبد المنعم يمر بأزمة صحية 2تامر عبد المنعم يمر بأزمة صحية

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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