"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يقترب من 10 ملايين جنيه في 5 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، في تصدر إيرادات شباك التذاكر، في يومه الخامس بدور العرض السينمائي، إذ تم طرحه يوم الأربعاء 7 يوليو.

وحقق الفيلم أمس الأحد 11 يوليو إيرادا بلغ مليونا و86 ألفا و209 جنيهات، ليصل إجمالي ما حققه في 5 أيام 9 ملايين و374 ألفا و654 جنيها، متفوقا على أفلام "مش أنا" و"ديدو" و"ماما حامل".

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، إخراج أحمد الجندي، إنتاج وائل ولؤي عبدالله.