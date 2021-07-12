السبت.. آدم عفارة ضيف منال سلامة في "حلو الكلام مع منال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يعرض برنامج "حلو الكلام مع منال"، الذي تقدمه الفنانة منال سلامة، على قناة صدى البلد، يوم السبت المُقبل، حلقة مصمم الحفلات آدم عفارة.

ويتحدث آدم عن مبادرته الخيرية لتنظيم حفلين زفاف لمواطنين عرب مجانا، ونصائحه لأصحاب المناسبات وكيفية تنظيمها بالإضافة لذكريات عمله مع كبار نجوم هوليود والعالم والوطن العربي في حفلاتهم.

عفارة كان قد ظهر عبر برنامج القاهرة اليوم مع الفنان إدوارد.

وكان المصمم العالمي ضيف شرف حفل مجلة إنيجما بمناسبة وجود لوحات مرسومة للنجوم عبر غلافها، ويتواجد عفارة قريبا في القاهرة من أجل مجموعة من الحفلات والمشاريع التي سيعلن عنها قريبا.