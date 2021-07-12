أحمد داوود لاعب كرة قدم في فيلمه الجديد "هيصة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعاقد الفنان أحمد داوود، على بطولة فيلم جديد "هيصة"، يجسد من خلاله دور لاعب كرة قدم، ليظهر بصورة مختلفة عن الصور التي شاهده الجمهور عليها في أعماله السابقة.

وحتى الآن لم يتم الاستقرار على بقيّة فريق العمل، الذي قام بتأليفه تأليف محمد ناير، إنتاج Cine-Pro Production، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

وشارك داوود أمس مع جمهوره على حساباته الرسمية بمنصات السوشيال ميديا تشجيعه لمنتخب إيطاليا ضد انجلترا في نهائي اليورو بين إيطاليا وإنجلترا، مستخدمًا كلمات إيطالية لتشجيع المنتخب.

جدير بالذكر أن أحمد داوود، شارك في رمضان قبل الماضي بمسلسل "لعبة النسيان" مع الفنانة دينا الشربيني، وينتظر طرح فيلمه "يوم 13".