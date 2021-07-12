رامي صبري يكشف مكان وموعد عزاء شقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

كشف الفنان رامي صبري، موعد ومكان عزاء شقيقه كريم صبري، والذي رحل عن عالمنا أمس الأحد.

ونشر صبري، صورة له مع شقيقه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "عزاء أخي وحبيبي كريم صبري.. نظرا للظروف الحالية.. تتلقى الأسرة العزاء غدا في منزل الأسرة.. العنوان الشيخ زايد.. أمام مول العرب.. المنطقة السياحية الرابعة.. عمارة 71.. شارع غانم سلطان".

وأعلن المطرب رامي صبري، مساء أمس، وفاة شقيقه كريم صبري، ونشر صورة لشقيقه عبر "إنستجرام"، وعلّق: "توفي إلى رحمة الله أخي وحبيبي الغالي كريم صبري.. ندعو الله أن يرحمه ويغفر له".

ورحل كريم صبري، شقيق رامي صبري، عن عالمنا أمس الأحد، وشُيعت جنازته عصر اليوم الاثنين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.