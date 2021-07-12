رانيا يوسف تروج لمسلسل "الحرامي 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت الفنانة رانيا يوسف لمسلسل "الحرامي" الجزء الثاني، المقرر عرضه 1 أغسطس المقبل على منصة شاهد.

ونشرت "رانيا" مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أنت عارف اللي عملته ده ممكن يعمل فينا إيه".

وأضافت "حكاية جديدة ومغامرة خطيرة في موسم ثاني، الحرامي 2، أكثر إثارة من أعمال شاهد الأصلية، ابتداءًا من 1 أغسطس على شاهد".

الجزء الأول من مسلسل "الحرامي" بطولة أحمد داش، بيومي فؤاد، رانيا يوسف، كارولين عزمي، منة عرفة، عبدالرحمن القليوبي، توني ماهر، صلاح عبدالله، محمد مهران، والمسلسل من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج محمد سلامة.

بينما مسلسل "الحرامي 2" بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، رنا رئيس، أحمد داش، كارولين عزمي، محمد جمعة، من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أمير شوقي.