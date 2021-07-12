حورية فرغلي لتليفزيون اليوم السابع: أصبت بلعنة بعد مسلسل ساحرة الجنوب

محمد الفلاح - الإثنين 12 يوليه 2021

كشفت الفنانة حورية فرغلي، عن خططها الفنية خلال الفترة المقبلة، وقالت إنها تنوى العودة للجمهور من خلال عمل درامى 45 حلقة تبدأ تصويره الشهر المقبل وكذلك عمل سينمائى رفضت الحديث عن كواليسه .



وأضافت حورية فرغلي أنها سعيدة بعودتها الفنية ومتحمسة للغاية وتقرأ حاليا العديد من الأعمال المعروضة عليها لاختيار أفضلها، وعبرت الفنانة حورية عن خوفها من الحسد قائلة: من بعد مسلسل ساحرة الجنوب أصابتنى لعنة، بعد إذاعة المسلسل والنجاح الكبير الذى حققه بدأت حالتى الصحية تتدهور تدريجيا لدرجة أنى شكيت في الأمر.

وتابعت: المسلسل كان يناقش أمورا تتعلق بالسحر والجن ورغم نجاحه إلا أنه توقف تصوير الجزء الثالث منه وحذف كافة حلقاته من على اليوتيوب وسألت في الأمر ناس كثيرة وكان ردهم إن ما يحدث معى هو مجرد حسد وأنا لا أعلم ان كان فعلا حسد ام لعنة ؟ قائلة: "أي حد بيتكلم في أمور السحر والجن تصبح أموره غير مستقرة بعدها مباشرة".