حورية فرغلى: الناس كانت بتقولى إنتى "مسخ دميم" وشبه مايكل جاكسون

محمد الفلاح - الإثنين 12 يوليه 2021

قالت الفنانة حورية فرغلي، إنها عانت لفترة طويلة من التنمر بسبب شكلها المتغير نتيجة تعرضها لحادث تسبب في كسر أنفها وأجرت قرابة 11 عملية جراحية تسببت في تغيير ملامحها بالكامل ورغم ذلك لم يرحمها البعض من وصلات التهكم والتنمر.



وأضافت حورية إن من ضمن الجمل المهينة التي سمعتها كثيرا هو انها تعمدت إجراء عمليات تجميل لتشبه مايكل جاكسون وإنها أصبحت مسخ دميم لا يطيق أحد النظر إليه . وهذا الكلام أثر عليها بالسلب كثيرا وكان أحيانا يدفعها للبكاء.

وتابعت: "كنت بقول للى بيتنمر تعالى عيش ليلة واحدة تتنفس من فمك ومش عارف "تشم"، وأشارت حورية إلى أن المحنة التي مرت بها على مدار التسع سنوات الماضية خرجت منها بمجموعة من الدروس المستفادة وتعلمت منها كثيرا، وأوضحت أنه خلال تلك الفترة كان شقيقها والفنانة رانيا محمود يس هما الداعم الأول لها في رحلة علاجها.