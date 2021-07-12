شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس لقاء خالد سرحان مع تليفزيون الخليج 365.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف الخليج 365 النجم خالد سرحان في لقاء تليفزيونى مع المذيعة رغدة بكر، وكان في استقباله الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن باليوم السابع الذي شرح له إستراتيجية عمل القسم، وباقى الأقسام في المؤسسة.

وأشاد خالد بتجربة تليفزيون الخليج 365، والمادة الإخبارية التي يقدمها على مدار اليوم، فضلاً عن إعلانه عن متابعته لأخباره الفنية وأخبار فنانى الوطن العربى من خلال موقع الخليج 365.

وتحدث خالد خلال لقائه مع تليفزيون الخليج 365 مع المذيعة رغدة بكر من إعداد الزميل مصطفى القصبى عن النجاح الكبير الذى حققه في مسلسل "اللى مالوش كبير" ومسلسل "المداح" وعن تفاصيل أدواره، كما تحدث عن علاقته بالزعيم عادل إمام وتعاونه معه في أكثر من عمل فنى، كما تطرق الحديث عن مسلسل "يوميات زوجة مفروسة" وتقديمه اكثر من جزء بمشاركة كل من الراحل سمير غانم ورجاء الجداوى والذى حكى تفاصيل علاقته بهم وحزنه الشديد على فقدانهم خاصة انهم كانوا سبب رئيسى من نجاح المسلسل .

وتحدث النجم خالد سرحان عن خططه في الفترة المقبلة وتحضيراته للجزء الثانى من مسلسل "المداح" ويتمنى أن يكون الجزء الجديد أفضل من السابق .



الفنان خالد سرحان وعمرو صحصاح



الفنان خالد سرحان يزور الخليج 365



الفنان خالد سرحان



النجم خالد سرحان



جولة الفنان خالد سرحان فى الخليج 365



جولة خالد سرحان فى الخليج 365



خالد سرحان فى جولته فى الخليج 365



خالد سرحان فى زيارة الخليج 365



خالد سرحان فى صتالة تحرير الخليج 365



خالد سرحان وأيمن عيسى ومحمد عبدالرؤوف



خالد سرحان وبهاء نبيل



خالد سرحان وحسين يوسف



خالد سرحان وحور محمد



خالد سرحان ورغدة بكر وحسام صلاح



خالد سرحان ورغدة بكر



خالد سرحان وعمرو صحصاح ومصطفى القصبى وحسام صلاح



خالد سرحان وعمرو صحصاح

خالد سرحان ومصطفى القصبى ورغدة بكر



خالد سرحان ومصطفى القصبى



خالد سرحان



خالدسرحان

وكانت آخر اعمال خالد سرحان في موسم رمضان الماضى مسلسل «اللى مالوش كبير» تدور أحداثه في إطار اجتماعى أكشن ويتضمن نخبه من النجوم أبرزهم، النجمة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، دينا فؤاد، دنيا عبد العزيز، فتوح أحمد، عايدة رياض، بدريه طلبة، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، محمود حافظ، بسنت النبراوى، هدى الإتربى، أحمد الرافعى ، محمود ياسين " جونيور" وآخرين وهو من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى ومن سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.