شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء شقيق رامي صبرى بمنزل الأسرة بالشيخ زايد.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلقى النجم رامي صبري، العزاء في شقيقه الفنان كريم صبري بمنزل الأسرة، غدًا الثلاثاء، حيث كتب عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "عزاء أخي وحبيبي كريم صبرى نظرًا للظروف الحالية تتلقي الأسرة العزاء غدًا في منزل الأسرة بالشيخ زايد".





حرص عدد من نجوم وصناع الموسيقى على المشاركة فى تشييع جثمان المطرب الشاب كريم صبرى شقيق المطرب رامي صبري، بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، حيث حضر المطرب رامى جمال، والشاعر ومطرب الراب خالد تاج الدين، والمطربون الشباب مينا عطا وأحمد الشامى ومحمد سراج، والشاعر أحمد على موسى ومنظم الحفلات وليد منصور، ويتم دفنه الآن بمقابر أكتوبر على طريق الواحات.

ورحل عن عالمنا أمس كريم صبري شقيق المطرب رامى صبرى إثر غرقه فى ترعة المريوطية، ونعاه عدد كبير من نجوم الغناء منهم تامر حسنى ومحمد حماقى وهانى شاكر وشذى وهيثم سعيد وهيثم نبيل .

هذا وتسيطر حالة من الحزن على الوسط الفنى بعد وفاة شقيق الفنان رامى صبرى، وذلك بعدما ما أعلنت المطربة شذى - مساء الأحد - خبر الوفاة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "البقاء والدوام لله كريم صبرى شقيق أخويا وصديقى رامى صبرى فى ذمه الله".

وأضافت شذى: "إنا لله وإنا اليه راجعون مفيش كلام نافع يتقال والله غير ان كريم حقيقى زى ما بيتقال كان ابن موت الله يرحمك يا كريم ويصبر أهلك وأصحابك يا رب".

ومن جانبه، نعى الفنان الكبير هانى شاكر، كريم شقيق الفنان رامى صبري، الذى توفى أمس الأحد، وكتب شاكر على حسابه بموقع "تويتر": "‏البقاء لله.. خالص التعازى إلى الفنان رامى صبرى فى وفاة شقيقه كريم صبري، أدعو الله أن يتغمده برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان".